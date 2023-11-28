В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно хранить мандарины Роспотребнадзор: мандарины следует натереть растительным маслом

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Чтобы мандарины дольше оставались свежими, их кожицу следует натереть растительным маслом, посоветовали в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что фрукты рекомендуется хранить в специальном отсеке холодильника при температуре около шести градусов, пишет «МК в Калининграде».

Если вы купили мандарины заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре шесть градусов, — отметили в Роспотребнадзоре.

Не стоит убирать фрукты в полиэтиленовые пакеты. Лучше всего убрать их в сетчатую сумку, уточнили специалисты. Если на ветках остались листья, то обрывать их не следует. Кроме того, в ведомстве посоветовали тщательно мыть руки после цедры импортных цитрусовых перед их употреблением. Это связано с тем, что фрукты обрабатывают перед транспортировкой. В ведомстве напомнили, что свежие мандарины не хранятся долго.

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярску ранее посоветовали при покупке яблок обратить внимание на их внешний вид. В ведомстве порекомендовали выбирать фрукты, на которых нет помятостей, пятен и следов гнили.