В Роспотребнадзоре допустили, что «Спутником V» нельзя прививаться повторно

https://static.news.ru/photo/c3e0bec8-8bb0-11eb-959e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После получения прививки препаратом от коронавируса «Спутник V», вакцинироваться им повторно не получится. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, не будут, потому что одновременно вводятся аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с точно таким же составом, то, возможно, компоненты вакцины будут разрушаться антителами, которые могут сохраниться в организме, — сказала Пшеничная в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

На данный момент в России разработано три препарата от коронавируса. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. По последним данным, «Спутник V» зарегистрирован уже в 55 странах мира, эффективность препарата оценивается в 91,6%.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») планирует второй раз привить российской вакциной против нового коронавируса «Спутник V» добровольцев, до этого получивших разрабатываемый в стране препарат ReiThera. Об этом рассказал руководитель «Спалланцани» профессор Франческо Вайя.