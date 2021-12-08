В Роскачестве назвали лучшие марки российских игристых вин и шампанского

Депутат Государственной думы Михаил Делягин во время сессии задал вопрос коллеге из «Единой России» Светлане Бессараб, о том, почему предпенсионеры в России оказались в таком положении, что их и на работу не берут, и пенсии не выплачивают. В итоге многие из них голодают, потому что не в состоянии трудоустроиться, подчеркнул Делягин.

Я хотел бы спросить про предпенсионеров, у которых пять лет жизни и 900 тысяч рублей были украдены в наиболее циничной форме. Многие из них уже не могут работать в силу...