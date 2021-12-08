В Роскачестве назвали лучшие марки российских игристых вин и шампанского
Сергей Князев
Сергей Князев
08:27, 09 декабря 2021
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Роскачество составило рейтинг игристых вин и шампанского в рамках проекта "Винный гид России", исследовав 147 образцов российских игристых вин. В тройку лидеров вошли вина марок «Мильстрим-Черноморские вина», «Балаклава» и «Кубань-вино», сообщается на сайте Роскачества.
По классическому методу произведены игристые вина 15 наименований, все они получили высокие дегустационные оценки – от 78 баллов и выше. Лучшим вином, произведённым по классической технологии, стало выдержанное экстра-брют белое «Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар» с защищённым наименованием места производства «Южный берег Тамани», - сообщается на сайте Роскачества.