В Роскачестве дали советы по выбору рюкзака и обуви для школьника

https://static.news.ru/photo/f218eddc-e76f-11ea-98a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

При выборе школьного рюкзака следует учитывать размер, вес и жёсткость его спинки, а при покупке детской обуви предпочтение нужно отдавать натуральной коже и текстилю. Такие рекомендации дали россиянам в Роскачестве.

Специалисты сослались на техрегламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», пишет «Парламентская газета».

В ведомстве отметили, что правильный школьный рюкзак должен быть формоустойчивым и максимально прилегать к спине ученика. Помимо этого, важно, чтобы вес равномерно распределялся на плечи, талию и бёдра.

Если же ребёнок учится в начальной школе, лучше всего ему подойдёт рюкзак с ортопедической спинкой.

При этом вес рюкзака без учебников для начальных классов должен быть не более 700 граммов, а для средних и старших классов — не более килограмма. Для ученика начальной школы рюкзак должен иметь длинные (60-70 см) и широкие лямки (не менее 3,5-4 см в области плеча и не менее 2-2,5 см по всей длине), а также быть достаточно вместительным (30-36 см в высоту и 6-10 см по ширине). Передняя стенка должна быть короче задней (длиной в 22-26 см).

Что касается обуви для школьников, то при покупке следует отдавать предпочтение изделиям из натуральной кожи или текстиля, а при выборе пары из синтетических материалов специалисты рекомендуют покупать ту, у которой из кожзаменителя сделан только верх, а стелька и подкладка изготовлены из натуральных материалов.

Детская обувь должна быть с жёсткими задниками и формованной пяточной частью. Это связано с тем, что при использовании мягкого задника увеличивается вероятность травмы и вывиха стопы.

Важно, чтобы обувь была лёгкой, так как ношение тяжёлой может обернуться ортопедическими проблемами. Подошва должна легко сгибаться, в противном случае ребёнок будет быстро уставать.

Ранее, как cообщал NEWS.ru, эксперты Роскачества проверили обувь для детей младшего школьного возраста и выявили множество несоответствий техрегламенту.