В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dfe92b44-8adc-11ea-b5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В личном составе Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что среди них нет тяжёлых случаев течения инфекционного заболевания.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии первыми из силовиков Москвы начнут носить специальные очки. Снаряжение патрульных дополнили, чтобы защитить от заражения коронавирусом

Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии коронавируса около 500 московских силовиков оказались в изоляции из-за проявившихся симптомов простуды. У некоторых подтвердился диагноз COVID-19.