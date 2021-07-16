В Росавиации рассказали, как был найден пропавший самолёт

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Экипаж совершившего жёсткую посадку в Томской области самолёта Ан-28 попросил о помощи перед тем, как потерять связь. Самолёт обнаружили с поискового вертолёта Ми-8, об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росавиации.

Экипаж подал аварийный сигнал, но поисковые силы спасения авиационно-космического поиска спасания не получили обратную связь от воздушного судна, после чего было принято решение организовать поисково-спасательную операцию, — описывает пресс-служба.

На момент обнаружения воздушное судно уже не могло передавать аварийные сигналы. Ан-28 совершил жёсткую посадку в заболоченной местности.

Чтобы сравнить ситуацию, например, с посадкой Airbus A321 на кукурузное поле летом 2019 года, нужна оценка специалистов, заметили в Росавиации.

Ранее были названы возможные причины инцидента. Основные версии — ошибка пилота и отказ двигателя. Кроме того, самолёт мог разбиться сразу после взлёта, поскольку с радаров пропал через 10–20 минут.