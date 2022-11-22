В Росатоме предсказали создание «рукотворного солнца» через 50 лет Глава Росатома Лихачев: термоядерный синтез обеспечит человечеству доступ к «рукотворному солнцу»

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Развитие такого источника энергии, как термоядерный синтез, обеспечит человечеству доступ к «рукотворному солнцу», заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, госкорпорация рассчитывает на развитие этой технологии в долгосрочной перспективе, то есть через 50 и более лет. Эксперт отметил, что в ближайшие 10–15 лет ставка будет сделана на малую атомную генерацию, а до середины 2050-х годов будет решаться вопрос о переходе к двухкомпонентной атомной энергетике, пишет EADaily.

Если говорить про долгосрочную перспективу, 50 и более лет, то мы рассчитываем на технологии термоядерного синтеза. Я уверен, что человечество получит уникальный источник энергии, «рукотворное солнце», которое будет способствовать устойчивому экономическому развитию и повышению качества жизни миллионов людей, — рассказал Лихачев.

Также глава Росатома рассказал о постройке 23 энергоблоков в восьми зарубежных странах, при этом о постройке еще 34 энергоблоков уже есть договоренности. Эксперт отметил, что в ближайшие 20--30 лет атомная энергетика будет развиваться в странах-новичках «ядерного клуба». Речь идет о Турции, Киргизии, Казахстане, Египте, Саудовской Аравии и странах Африки, уточнил Лихачев.

В пресс-службе Росатома ранее сообщили, что в области Матрух на берегу Средиземного моря в Египте ранее началось строительство энергоблока № 2 первой в стране АЭС «Эль-Дабаа». Работы проходят при участии российской стороны. 19 ноября на площадке будущего блока прошла церемония заливки бетона, говорящая о старте строительства.