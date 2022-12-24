В РГГУ рассказали о будущем Николая Сванидзе Ректор РГГУ Безбородов сообщил, что Сванидзе останется в университете

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Николай Сванидзе

Журналист Николай Сванидзе после увольнения с должности директора Института массмедиа и рекламы Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) останется в вузе, сообщил ТАСС ректор Александр Безбородов. По его словам, новая должность общественного деятеля в настоящее время обсуждается.

Вопрос рассматривается в настоящее время. Да, он останется, — сообщил Безбородов, отвечая на вопрос о том, уволен ли Сванидзе с должности директора и останется ли преподавать в РГГУ.

Сам Сванидзе сказал, что разговор об уходе с поста директора Института массмедиа и рекламы был. По его словам, сейчас идут переговоры, на какую именно должность он перейдет, а договоренность с ректором о переходе уже есть.

Шла речь о том, что я ухожу с этой должности. Идут переговоры, на какую именно другую должность я перехожу. [Документов об увольнении] я не видел, но это неважно, это произойдет. Мы об этом проговорили с ректором, договорились, что я перехожу на другую должность, — сказал Сванидзе.

Утром стало известно, что журналист покидает пост директора Института массмедиа и рекламы РГГУ. Сванидзе возглавлял кафедру на протяжении 15 лет — с 2007 года. Общественник отметил, что для него это было ожидаемо, поскольку происходит «общее выравнивание всех площадок».

Ранее Сванидзе, а также его коллегу Екатерину Винокурову и экс-председателя межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Игорь Каляпина исключили из Совета по правам человека при президенте России. Сванидзе высказал уверенность в том, что это связано с их антивоенной позицией.