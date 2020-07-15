В РФПИ рассказали об успехе первой фазы испытаний вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3e64a222-c758-11ea-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разрабатываемой в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передаёт ТАСС. По его словам, первая фаза завершилась «буквально вчера» и в целом она прошла «крайне успешно». Дмитриев заявил, что вторая фаза завершится к 3 августа. Глава РФПИ добавил, что регуляторы могут одобрить использование российской вакцины в августе-сентябре.

Дмитриев также отметил, что третья фаза испытаний вакцины будет проводиться не только в РФ, но и за рубежом, в частности, на Ближнем Востоке. В РФПИ полагают, что в 2020 году в России можно будет изготовить около 30 млн доз вакцины при потребности в 50 млн. Полную вакцинацию граждан РФ могут завершить к началу 2021 года.

Дмитриев допустил, что до конца 2020 года во всём мире произведут около 200 млн доз вакцины, а в 2021 году — около 3 млрд доз.

Это не только российская вакцина, это также вакцина Оксфордского университета и китайская вакцина, — уточнил глава РФПИ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, добровольцев, на которых специалисты Сеченовского университета тестировали вакцину от COVID-19, выписали из клиники. Все они перенесли вакцинацию хорошо.