В РФПИ рассказали об успехе первой фазы испытаний вакцины от COVID-19

Первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разрабатываемой в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно.
Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев,
Дмитриев также отметил, что третья фаза испытаний вакцины будет проводиться не только в РФ, но и за рубежом, в частности, на Ближнем Востоке. В РФПИ полагают, что в 2020 году в России можно будет изготовить около 30 млн доз вакцины при потребности в 50 млн. Полную вакцинацию граждан РФ могут завершить к началу 2021 года.
Дмитриев допустил, что до конца 2020 года во всём мире произведут около 200 млн доз вакцины, а в 2021 году — около 3 млрд доз.
Это не только российская вакцина, это также вакцина Оксфордского университета и китайская вакцина, — уточнил глава РФПИ.
Как ранее сообщал NEWS.ru, добровольцев, на которых специалисты Сеченовского университета тестировали вакцину от COVID-19, выписали из клиники. Все они перенесли вакцинацию хорошо.
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