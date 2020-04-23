В РФ запретили продажу алкоголя в маленьких кафе и ресторанах жилых домов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров.
Закон,
Кроме того, от 41 органа власти субъектов РФ получены письма с информацией об ухудшении общественного правопорядка из-за отмены ограничений в сфере продажи алкоголя в организациях общепита.
Закон наделяет региональные власти правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей. Также субъекты вправе полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба получает обращения о фактах ограничения розничной продажи алкоголя в регионах России на фоне пандемии коронавируса. В ведомстве добавили, что запреты часто распространяются и на продажу слабоалкогольных напитков, таких как пиво и медовуха.
В ведомстве расценивает подобные запреты как возможное нарушение антимонопольного законодательства. При этом, по мнению регулятора, сокращение числа точек продаж может привести к нарушению режима социального дистанцирования. Кроме того, в ФАС подчеркнули, что подобные ограничения могут спровоцировать рост нелегального оборота алкогольной продукции.
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