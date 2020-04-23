В РФ запретили продажу алкоголя в маленьких кафе и ресторанах жилых домов

https://static.news.ru/photo/d5586db2-861c-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров.

Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят после многочисленных жалоб жителей домов, которым не нравились постоянный шум и нарушение общественного порядка во дворах и на детских площадках.

Кроме того, от 41 органа власти субъектов РФ получены письма с информацией об ухудшении общественного правопорядка из-за отмены ограничений в сфере продажи алкоголя в организациях общепита.

Закон наделяет региональные власти правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей. Также субъекты вправе полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба получает обращения о фактах ограничения розничной продажи алкоголя в регионах России на фоне пандемии коронавируса. В ведомстве добавили, что запреты часто распространяются и на продажу слабоалкогольных напитков, таких как пиво и медовуха.

В ведомстве расценивает подобные запреты как возможное нарушение антимонопольного законодательства. При этом, по мнению регулятора, сокращение числа точек продаж может привести к нарушению режима социального дистанцирования. Кроме того, в ФАС подчеркнули, что подобные ограничения могут спровоцировать рост нелегального оборота алкогольной продукции.