В РФ снизилось число не имеющих возможности откладывать на пенсию

https://static.news.ru/photo/57b566dc-bde2-11ea-97d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 30% россиян заявили о невозможности откладывать деньги на пенсию, что почти на 10% ниже, чем в прошлом году.

Согласно опросу Райффайзенбанка, в 2020 году копят средства на пенсию 32% граждан, а ещё 29% пока не могут себе этого позволить. В прошлом году сбережения делал только каждый четвёртый опрошенный, а почти 40% не обладали такой возможностью.

Половина респондентов рассказали, что хотели бы выйти на пенсию в 50–55 лет, а 32% хотят получать пенсионные выплаты до 60 лет. При этом молодые участники опроса чаще мечтают выйти на пенсию. Большинство россиян в возрасте от 18 до 25 лет — уже после 50, в возрасте 41–50 лет — только 47%.

Большая часть граждан готова откладывать 5–10% от своего ежемесячного дохода. Только 9% опрошенных копят по 15–20%. При этом зарплата у респондентов не выше 60 тысяч рублей.

Также результаты опроса показывают, что гражданам (49%) для комфортной жизни на пенсии при текущих ценах необходимо менее 30 тысяч рублей в месяц. Почти 40% хотят получать до 50 тысяч рублей, а 50–100 тысяч рублей — 12% опрошенных.

Руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин посоветовал начинать копить как можно раньше и откладывать 5–10% дохода ежемесячно.

Лучше всего отчислять этот процент сразу, а не в конце месяца, — уточнил он.

Участниками опроса стали свыше 6,6 тысячи жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов-миллионников, а также городов, где население менее одного миллиона человек, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее советник гендиректора компании «Открытие брокер» и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов сообщил, что наиболее удачный способ сохранить средства во время пандемии коронавируса заключается в хранении денег в валюте. По его словам, положить на валютный вклад следует часть сбережений.