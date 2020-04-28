В РФ открыто более 100 тысяч вакансий медработников

https://static.news.ru/photo/473cc79a-891d-11ea-9ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским поликлиникам, больницам и другим медучреждениям требуется более 100 тысяч работников. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

В специалистах нуждается сфера здравоохранения: более 100 тысяч рабочих мест по всей России. Медучреждения ищут медсестёр, санитаров, врачей разных специализаций, — передаёт сообщение ведомства «Интерфакс».

Там добавили, что вакансии опубликованы на официальном сайте Роструда. Работодатели также могут искать на портале подходящие резюме.

Кроме того, там можно подать заявление для постановки на учёт в качестве безработного.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты в области подбора персонала рассказали журналистам, как пандемия коронавирусной инфекции нового типа может изменить рынок труда. Распространение COVID-19 и последующее введение режима самоизоляции уже ускорили процессы автоматизации и цифровизации бизнеса.