В РФ обвинили США в создании пула своих сторонников с помощью детей

https://static.news.ru/photo/353d8aae-8a29-11ea-9725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США продолжили в негласной форме реализовывать прерванную программу по вывозу российских детей в образовательных целях. Таким образом, Штаты, в частности, выполняют задачу по формированию пула своих сторонников, заявил директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Михаил Петраков.

На совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности он поднял вопрос о возвращении российских детей из США. Данная проблема, подчеркнул Петраков, касается не только безопасности граждан РФ за рубежом, но и сферу отношений между двумя странами.

Директор ДСКЦ заметил, что курируемая Госдепартаментом программа школьных обменов FLEX прекратилась, после чего Штаты продолжили реализовывать её, но уже в обход решения вопроса с представителями официальной власти.

От Госдепа была отговорки типа «мы ничего не знаем». Однако по косвенным признакам Госдеп в курсе. И в том, что они вывозят детей, я вижу попытку наших американских партнёров создать пул людей, которым они могли бы воспользоваться, — приводит слова Петракова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, российские граждане вылетели из аэропорта имени Джона Кеннеди рейсом «Аэрофлота», среди них — 19 школьников и около 70 пожилых и больных людей.

Особое внимание при формировании списков вылетающих уделялось людям, нуждающимся в медицинской помощи, а также российским школьникам, принимавшим участие в американских образовательных программах и застрявшим в Соединённых Штатах с приходом пандемии, рассказал пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.