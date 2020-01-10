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За девять месяцев 2019 года на территории России водители и пешеходы допустили более 100 млн нарушений правил дорожного движения. Об этом в субботу, 11 января, журналистам сообщили представители пресс-центра МВД.

Сотрудники ведомства рассказали, что граждане РФ нарушали правила следующим образом: переходили дорогу на «красный свет», проезжали на машинах на «красный свет», превышали скорость, не соблюдали требования дорожных знаков и разметки.

Также автомобилистов часто штрафовали за тонировку стёкол и отсутствие ремней безопасности, а мотоциклистов – за то, что те не надевали шлем, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, с 2 января в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые вносят изменения в процедуру проверки документов у водителей сотрудниками Госавтоинспекции.

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) отныне можно предъявлять как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Инспектор при этом сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.