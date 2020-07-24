В РФ могут появиться улицы с именами умерших от коронавируса медиков

https://static.news.ru/photo/9156a43e-cd99-11ea-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил властям в регионах рассмотреть возможность присвоения улицам, медицинским и образовательным организациям имён медиков, которые боролись с коронавирусной инфекцией и погибли при исполнении профессионального долга.

Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ рассмотреть совместно с главами муниципальных образований вопрос о присвоении элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети в границах муниципальных образований, а также медицинским и образовательным организациям имён медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга, — говорится в документе, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин дал такое поручение по итогам встречи с участниками акции «МыВместе». Президенту будет представлен доклад на эту тему в срок до 1 ноября 2020 года.

Глава государства также поручил губернаторам оказывать поддержку штабам общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», чтобы расширить сферу её деятельности после отмены ограничительных мер. Предложено закрепить волонтёров за пенсионерами, которые нуждаются в постоянной или временной помощи, чтобы пожилые люди получали социальную поддержку.

МЧС сможет привлекать волонтёров акции, которые имеют необходимую подготовку, для ликвидации последствий ЧС, а также для распределения гуманитарной помощи на пострадавших территориях. Рассматривается возможность проведения практических занятий для таких волонтёров, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Путин назвал труд волонтёров, общественников, предпринимателей, а также других людей, которые помогали нуждающимся в период пандемии, гражданским героизмом.