В регионах России резко выросло число случаев жестокого обращения с детьми

В России за год снизилось число случаев жестокого обращения с детьми. В то же время в отдельных субъектах страны, напротив, отмечается взрывной рост таких показателей. Как полагают эксперты, на ситуации отразилась негативная социально-экономическая ситуация в этих регионах. Как решить проблемы жестокого обращения с детьми и при этом не допустить их необоснованного изъятия из семей, выяснял NEWS.ru.

В ряде регионов России в 2019 году кратно выросло число случаев жестокого обращения с детьми. Например, в Тульской (600% к предыдущему году) и Ивановской (400%) областях, Якутии (372,7%), Воронежской (300%) и Тамбовской (300%) областях. С такой информацией Минпросвещения ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, заметное увеличение показателя коснулось таких регионов, как Северная Осетия (250%), Оренбургская (233,3%) и Кемеровская (233,3%) области, Татарстан (226,4%) и Башкортостан (225%).

При этом в некоторых субъектах показатели снизились. Прежде всего, в Омской области (5,9% к предыдущему году), Республике Тыва (20%), Вологодской области (21,2%), Республике Алтай (27%) и Крыму (28%). В целом же по стране число случаев жестокого обращения с детьми уменьшилось на 1,8%.

На резкий рост показателей в отдельных регионах влияет социально-экономическая ситуация, отметила в беседе с NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Очень часто семья становится асоциальной вследствие отсутствия перспективы, потери работы, в случае, если распадаются браки. Такой момент отчаяния, когда опускаются руки, когда будущее кажется чёрным, когда не на что рассчитывать. Это регионы, из которых перспективные люди стараются уехать. Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Волынец добавила, что бороться нужно не столько с жестоким обращением как таковым, сколько с провоцирующими его социальными факторами. В том числе стараться минимизировать количество разводов: порой насилие над ребёнком происходит при психологических срывах родителей после распада союза. Например, если женщина остаётся одна с несколькими детьми.

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Согласно закону, в случае жестокого обращения с детьми их могут изъять из семьи. В настоящее время забрать ребёнка имеют право в ряде случаев. Например, при наличии доказательств угрозы его жизни и здоровью, если мать и отец лишены родительских прав или ограничены в них. Однако некоторые правозащитники считают, что иногда органы опеки и попечительства делают это необоснованно. Например, недавно 47-летнюю москвичку Марину Волхонскую вынудили добровольно отдать своих четверых детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. Женщина сделала ремонт, но, несмотря на это, через полгода в отношении неё подали иск об ограничении в родительских правах.

В июле сенатор Елена Мизулина вместе с коллегами внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается изменить правила работы органов опеки и изъятия детей у родителей. Например, сотрудники таких органов не смогут входить в жилище для проверки бытовых условий без согласия проживающих.

Вместе с тем, в случае принятия поправок, появится норма о временных мерах защиты ребёнка в экстренной ситуации. В частности, когда родители не могут исполнять свои обязанности. Кроме того, родственников разрешат привлекать к воспитанию без оформления специальных документов, поэтому ребёнка нельзя будет отобрать у бабушки и дедушки, не имеющих доверенностей с родителями.

Предлагаемый законопроект поможет частично решить проблемы необоснованного изъятия детей из семьи, однако для исправления ситуации делать это нужно системно, полагает руководитель центра по защите семьи «Иван Чай» Элина Жгутова.

Это не решит всю проблему отобрания детей. Потому что система не состоит только из законотворчества. Сегодня правоприменительная практика иногда просто отрицает существующие законы. То есть она просто идёт вразрез. Закон Мизулиной принимать нужно. Он частично, причём не только частично, но и временно, решит проблему. Но если мы не пересмотрим всю систему целиком, то всё вернётся на круги своя. Где-то через полгода система к этому приспособится. Элина Жгутова член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ

Когда детей забирают из семьи, им наносят серьёзнейшую психологическую травму. У ребёнка практически полностью меняется представление об окружающем мире и о самом себе, ранее отмечала в беседе с NEWS.ru детский психолог, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская.

Потому что его изымают неожиданно, без хорошей психологической подготовки. Это то потрясение, которое, вполне возможно, ребёнок забудет, но оно отразится на всей его последующей жизни. Потому что исчезнет ощущение надёжности окружающего мира. Потом, взрослея, он будет возвращаться к мысли о том, что всегда могут вдруг возникнуть такие ситуации, когда его лишат опоры, поддержки, поступят с ним неожиданным насильственным образом. Этот страх и недоверие закрепляются, сохраняются и будут потом проявляться. Оксана Защиринская детский психолог, доктор психологических наук детский психолог, доктор психологических наук

Последствия полученной детской травмы в полной мере исправить невозможно, заключила эксперт. Страх всё равно будет появляться, если возникнут ситуации-триггеры — что-либо напоминающее о неожиданных изменениях.

Между тем осенью планируется активизировать работу над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он отметил, что СФ ставит перед собой цель разработать систему профилактических мер для того, чтобы люди «не подвергались насилию дома». По его мнению, общественные организации могли бы сыграть в этой работе положительную роль.