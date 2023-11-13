В РАН занялись поисками способов сократить отток ученых

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В РАН занялись поисками способов сократить отток ученых. По последним данным, в России стабильно растет доля ученых до 39 лет, но при этом наблюдается отток специалистов от 40 до 59 лет. В докладе РАН объясняется, что такая тенденция связана с привлекательными условиями входа в науку и отсутствием механизмов закрепления, пишет «Парламентская газета».

Этот факт говорит о том, что на входе условия довольно привлекательные, но механизмов для закрепления в науке и развития своих направлений не так много. <...> Молодые ученые либо продолжают научную деятельность в других странах по контрактам, сохраняя за собой рабочее место в России, либо также уходят из науки в бизнес, — говорится в докладе.

Еще одна проблема — небольшая доля молодежи среди ученых. «Проблема старения» кадров остается нерешенной. Согласно опросу, проведенному в 2022 году среди молодых специалистов, такая тенденция связана с пессимистической оценкой будущего российской науки. Президент академии Геннадий Красников отметил, что для привлечения новых кадров необходимо увеличивать стипендии аспирантам, чтобы тем не приходилось параллельно работать, возродить базовые кафедры и поддержать производителей отечественных технологий, повысив закупки у них. В Госдуме пообещали оказать помощь различным инициативам РАН.

Юрист Игорь Трунов ранее заявил, что уехавших из России адвокатов необходимо не лишать профессионального статуса, а напротив, изыскивать «либеральные» способы для их возвращения. По его словам, сегодня в стране наблюдается дефицит квалифицированных кадров.