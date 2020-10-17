В РАН сообщили, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/74fd917a-11d8-11eb-98c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев рассказал, когда заболеваемость коронавирусом начнёт снижаться.

По его словам, COVID-19, как и все передаваемые воздушно-капельным путём заболевания, привязан к сезону.

Как только ударят морозы, заболеваемость пойдёт вниз. А к весне, скорее всего, будет ещё один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина, — пояснил он.

Пальцев также призвал россиян следить за своим иммунитетом, носить маски и следовать рекомендациям Роспотребназора. Властям он посоветовал отказаться от проведения массовых мероприятий и конференций, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лучшей стратегией в борьбе с коронавирусной инфекцией является поиск компромисса между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.