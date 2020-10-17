В РАН сообщили, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом

Академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев рассказал, когда заболеваемость коронавирусом начнёт снижаться.
По его словам, COVID-19, как и все передаваемые воздушно-капельным путём заболевания, привязан к сезону.
Как только ударят морозы, заболеваемость пойдёт вниз. А к весне, скорее всего, будет ещё один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина, — пояснил он.
Пальцев также призвал россиян следить за своим иммунитетом, носить маски и следовать рекомендациям Роспотребназора. Властям он посоветовал отказаться от проведения массовых мероприятий и конференций,
Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лучшей стратегией в борьбе с коронавирусной инфекцией является поиск компромисса между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.