В РАН оценили версию искусственного происхождения «омикрона»

Создание биохакерами штамма коронавируса «омикрон» теоретически возможно, заявил академик РАН Виталий Зверев в программе «Посоветуйте, доктор!» в эфире «Радио России». По словам вирусолога, такие разработки «на коленке» не ведутся, для этого нужны специальные навыки. При этом специалист убеждён, что данный штамм не был создан искусственно.

Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно, — сказал Зверев.

Его коллега-вирусолог член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что кто-то мог создать такой вариант вируса, чтобы завершить пандемию, и поэтому запустил его в Южную Африку. Если это так, то биохакер «хорошо справился с задачей», отметил он.

Потому что всё, что мы сейчас видим, очень серьёзных случаев пока нет и, скорее всего, всё-таки не будет. Вроде бы ничего такого уж совсем ужасного нет, — пояснил Чумаков.

Он также считает, что деятельность биохакеров создаёт проблемы, но введение ограничений на их исследования может затормозить научный прогресс. Эти люди, «владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех», добавил Чумаков.

Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил, что к появлению «омикрон»-штамма могли привести испытания новых препаратов от «дельта»-варианта COVID-19. Он предположил, что вирус оказался под давлением новых лекарственных средств и сильно мутировал.