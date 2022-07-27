В РАН оценили судьбу МКС после выхода России из проекта Научный сотрудник РАН Эйсмонт: МКС не будет уничтожена после выхода России из проекта

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Международная космическая станция

Вариант уничтожения или затопления Международной космической станции (МКС) после выхода России из программы не рассматривается, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Станция продолжит работать, но столкнется с трудностями из-за ухода российской стороны, сообщил он «Радио 1».

Без России МКС функционировать не может. Все системы управления станцией — российские, так было определено. И если Россия выходит из проекта, нужно передать функции управления, которые за нами числятся, нашим партнёрам, построить такой сценарий. <...> Это будет не очень простой переход. Но вариант уничтожения, затопления станции не рассматривается. Рассматривается вариант продолжения её работы, — прокомментировал ученый.

Эксперт добавил, что у станции давно вышел срок эксплуатации и ее ресурс исчерпан, однако НАСА и другие партнеры заявляют, что она должна работать до 2030 года. В то же время появилось предложение создать российскую орбитальную станцию, и такое решение было принято.

Член Академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин уверен, что новая российская космическая станция, которая сменит МКС, станет технологическим прорывом. Она будет полностью автоматизированной, благодаря чему космонавты смогут получать более точные результаты экспериментов и прилетать на орбитальную платформу посменно. Ученый также отметил, что орбитальная платформа будет полностью отечественной, что позволит России самостоятельно принимать решения о ее эксплуатации.