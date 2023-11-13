В РАН напомнили о сокровищах Атлантиды после громкой находки под Сфинксом Ученый РАН Орехов развеял миф о существовании тайных залов под пирамидами Гизы

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Египетские пирамиды изучались столетиями, поэтому обнаружение под ними тайных залов и сокровищ легендарной Атлантиды маловероятно, заявил в беседе с NEWS.ru член Международной ассоциации египтологов, научный руководитель Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов. По его словам, раскопками под Большим Сфинксом в Гизе занимались еще в начале XX века, однако никаких скрытых помещений так и не было обнаружено.

Идею, что под египетскими пирамидами находится тайный зал с сокровищами Атлантиды, впервые высказал американский мистик Эдгар Кейси в начале XX века. И многие из фонда Кейси занимались бурением и раскопками под Сфинксом. В те времена им еще позволяли это, сейчас власти Египта запретили это делать. И причина для этого одна — никаких залов там нет. Пирамиды изучались столетиями, и несложно предположить, что за этого время ученые уже давно бы что-то обнаружили, — сообщил Орехов.

Ученый также обратил внимание на разницу в понимании термина «сокровище». По его словам, исследователи подразумевают под этим словом какой-то статусный предмет, например драгоценности или украшения. Орехов подчеркнул, что египтяне жили совершенно в других условиях и носили набедренную повязку, поэтому современные представления о сокровищах нельзя сопоставить с теми, что были в прошлом.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что теория египтолога Фарука Эль-База о «естественном» появлении Большого Сфинкса логична, так как основной материал скульптуры — известняк или обломочная горная порода с малой прочностью. При этом он подчеркнул, что эрозия способна создать лишь общие очертания, но дальнейшая детализация проводилась древними мастерами в соответствии с их религиозными представлениями.