В профсоюзе учителей призвали наказать проверявших выпускниц перед ЕГЭ Учитель Луховицкий: проверявших школьниц перед ЕГЭ в Воронеже стоит уволить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Устроившие досмотр школьниц в Воронеже должны получить наказание за свои действия, заявил в беседе с Lenta.ru учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, виновники обязаны понести ответственность за неправомерные действия.

Очевидно, что это не какая-то инструкция сверху, что это не какая-то общая тенденция, но, конечно, это безобразие, конечно, таких проверяльщиков надо снимать с работы или во всяком случае как-то наказывать, — уточнил учитель.

Луховицкий назвал произошедшее глупостью. Он также отметил, что инцидент не носит массовый характер, который бы спровоцировал необходимость принимать какие-либо меры.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, узнав о ситуации в школе № 62 в Воронеже, где старшеклассниц, заставили снять нижнее белье перед заходом на экзамен, потребовала предоставить полные кадры с места инцидента. Она добавляла, что получила обращения от девушек с их полными данными.

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов в свою очередь назвал позором ситуацию со школьницами. Парламентарий в Telegram-канале указал, что постарается инициировать проверки во всех ведомствах.