В Приморье задержали экс-кандидата в губернаторы

Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко следственные органы задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО СК СЗ «Аврора-строй» Андрея Ищенко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). В настоящее время он задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый при осуществлении строительства многоквaртирного дома по улице Сафонова в городе Владивостоке с декабря 2016 года по июнь 2021 года сoвершил мошенничество. Он обманным путём похитил у 187 учаcтников долевого строительства более 105 млн рублей.

В мае прошлого года Ищенко сделал несколько провокационных заявлений в адрес нынешнего главы региона Олега Кожемяко. Он обвинил его в коррупции, отметив, что кандидат от Кремля предлагал ему взятку в $2 млн за отказ от участия в выборах.