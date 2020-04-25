В Подмосковье за сутки выявлено 605 случаев COVID-19

В Московской области за сутки зафиксировано 605 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 8494 человек.
По данным мособлштаба по коронавирусу, скончались 69 заболевших, выздоровели и выписались 272 человека.
Количество заражённых в стране достигло 74,5 тысячи, погиб 681 россиянин.
Ранее сообщалось, что число новых пациентов с коронавирусом, поступающих в больницы Подмосковья, ежедневно сокращается на 1-2%.
Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Воробьёв предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в мае и призвал жителей области неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.
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