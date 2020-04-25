В Подмосковье за сутки выявлено 605 случаев COVID-19

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Один из интернет-ретейлеров проанализировал продажи товаров для дачи в течение последних трёх недель. Люди стали покупать мангалы в четыре раза чаще.

Спрос на грили вырос в 3 раза, на шампуры — в 5,5 раз, передаёт ТАСС. Кроме того, продажи садовой техники выросли в 13 раз, скворечники — в 5 раз. Также...