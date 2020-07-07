В Подмосковье выявили 177 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/8b0c2248-c060-11ea-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что число заразившихся коронавирусом в Московской области за последние сутки увеличилось на 177.

Всего в Московской области зафиксировано 59 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 965 заболевших. Выздоровел и выписался 39 191 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Это минимальное количество новых случаев болезни с 12 апреля.

По данным на 7 июля, число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За всё время в стране зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629. Московская область вошла в число российских регионов с наименьшими темпами прироста за сутки — 0,3%.

Как писал NEWS.ru, социологи из ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Примерно половина респондентов считают, что данные занижаются. В общей сложности социологи опросили 502 медицинских специалиста. 60% из них имеют опыт работы с имеющими симптомы заражения пациентами, а за спиной 16% работа в так называемых «красных зонах».