В Подмосковье спасли застрявшую в заборе собаку

https://static.news.ru/photo/f15f2042-f105-11ea-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caters News Agency Ltd/Global Look Press

Спасатели Подмосковья освободили собаку, застрявшую между прутьев школьного забора.

Инцидент произошёл в Руновской средней общеобразовательной школе городского округа Кашира. Первоначально сотрудники школы сами попытались вытащить животное, однако их затея не увенчалась успехом. Тогда на помощь животному пришли сотрудники 338-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как пишет «Москва 24», спасённый пёс сразу же убежал.

Ранее кинолог перечислил опасные для собак домашние растения и цветы. Из срезанных цветов для питомцев опасны ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилы, подснежники, хризантемы, ландыши, дельфиниумы, наперстянки, а также гиацинты и сирень. Употребление их в пищу грозит животным отравлением и даже смертью, писал NEWS.ru.