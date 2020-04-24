В Подмосковье снизились темпы роста числа заражённых коронавирусом

Число новых пациентов с коронавирусом, поступающих в больницы Подмосковья, ежедневно сокращается на 1-2%.
Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Губернатор отметил, что, несмотря на положительную динамику, служба скорой помощи в Подмосковье работает на пределе.
В Московской области, по последним данным, выявлено 7889 случаев заражения коронавирусом. 66 человек скончались от COVID-19, 235 выздоровели.
Как ранее сообщал NEWS.ru, больным с коронавирусом в Подмосковье помогут медики Минобороны РФ.
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