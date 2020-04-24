В Подмосковье снизились темпы роста числа заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fb88e820-865a-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Число новых пациентов с коронавирусом, поступающих в больницы Подмосковья, ежедневно сокращается на 1-2%.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1». По словам главы региона, все принятые в области меры были своевременны. На сегодняшний день стоит задача дальнейшего уменьшения процента больных.

Губернатор отметил, что, несмотря на положительную динамику, служба скорой помощи в Подмосковье работает на пределе.

В Московской области, по последним данным, выявлено 7889 случаев заражения коронавирусом. 66 человек скончались от COVID-19, 235 выздоровели.

Как ранее сообщал NEWS.ru, больным с коронавирусом в Подмосковье помогут медики Минобороны РФ.