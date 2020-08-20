В Подмосковье с 24 августа для людей старше 65 лет отменят самоизоляцию

В Подмосковье с 24 августа для людей старше 65 лет снимается режим самоизоляции. Постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Отмечается, что вузы и образовательные организации будут работать с соблюдением рекомендаций главного санитарного врача РФ, сообщается в Telegram-канале «Воробьёв LIVE».
Также данное постановление опубликовано на сайте правительства Московской области. Оно отменяет пункт предыдущего постановления от 12 марта, в котором людям старше 65 лет, а также имеющим ряд заболеваний, запрещено покидать свои квартиры.
В Подмосковье с 23 мая отменили пропуска для поездок на транспорте. С 29 мая открылись парки, магазины площадью до 400 кв. метров, гипермаркеты и кладбища. С 3 июня в регионе возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и бани.
Ранее специалисты Роспотребнадзора опубликовали новые рекомендации для колледжей. Согласно документу, образовательным учреждениям посоветовали перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат, писал NEWS.ru.
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