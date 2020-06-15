В Подмосковье раздали маски с напоминанием о голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/597a51e8-aefc-11ea-abac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям Подмосковья волонтёры подарили медицинские маски с напоминанием о дне голосования по конституционным поправкам.

Как пишет «360», маски с надписью «Иду на поправку 1 июля» раздали в День России на станции МЦД «Павшино». Среди обладателей таких масок оказались депутаты Мособлдумы Олег Рожнов и Линара Самединова, а также спортсмен-ватерполист и депутат Олег Жолобов. Фото в масках парламентарии опубликовали на своих страницах в соцсетях. Многие жители просили подарить им несколько масок, чтобы использовать их на обратном пути.

Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды, писал NEWS.ru.