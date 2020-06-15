В Подмосковье раздали маски с напоминанием о голосовании по Конституции

Жителям Подмосковья волонтёры подарили медицинские маски с напоминанием о дне голосования по конституционным поправкам.
Как
Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.
Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.
Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды, писал NEWS.ru.
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