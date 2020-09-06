В Подмосковье посетитель кафе в драке убил двух человек

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В подмосковной Шатуре мужчина в драке у кафе зарезал двух человек и ранил ещё одного. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Около кафе на улице Большевик один из посетителей устроил драку с тремя мужчинами, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом одного оппонента злоумышленник, вооружённый ножом, убил на месте. Ещё два человека были госпитализированы с колото-резаными ранениями. Позже один из пострадавших скончался.

Отмечается, что подозреваемый 1980 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, прохожий в Москве выстрелил в бездомного, который просил у него деньги и сигареты. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением и ушибами.

Прежде чем устроить стрельбу, прохожий неоднократно пытался отмахнуться от бездомного, но тот был настойчив и продолжал обращаться к нему со своими просьбами.