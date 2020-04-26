В Подмосковье от коронавируса излечились ещё 14 человек

https://static.news.ru/photo/237494d2-87ba-11ea-be79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора Московской области

Четырнадцать новых случаев излечения от заболевания, вызванного коронавирусом, зарегистрированы в Московской области.

Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию, — сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что всего подмосковные врачи вылечили от коронавируса 286 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье составил список городов региона, в которых зарегистрировано больше всего инфицированных. Его возглавляют Одинцово с 597 случаями заражения и Люберцы — 523. В топ-7 вошли ещё пять населённых пунктов, в которых отмечено более 300 случаев заболевания COVID-19: это Красногорск (431), Мытищи (386), Королёв и Химки (по 329), Подольск (304).

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.