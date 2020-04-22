В Подмосковье число заражённых коронавирусом достигло почти 6,6 тысячи

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Численность инфицированных коронавирусом в Московской области увеличилась за сутки на 631 и достигла почти 6,6 тысячи человек.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек, выздоровели и выписались 186, — сообщает 22 апреля в Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Ранее NEWS.ru писал, что медицинские маски начали бесплатно раздавать сотрудники ГИБДД на постах проверки QR-кодов в Московской области в целях защиты от коронавируса. Такое решение принял губернатор области Андрей Воробьёв. На данный момент заготовлено 250 тысяч наборов, в каждом из которых — две медицинские маски.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.