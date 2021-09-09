В ПФР рассказали об особенностях выхода на досрочную пенсию

Пенсионный фонд рассказал о подвохе, который существует при выходе на досрочную пенсию. Право на неё имеют отдельные категории россиян, но при условии переходного периода по повышению пенсионного возраста, сообщает отделение ПФР по Чеченской Республике.

Речь идёт о назначении пенсии врачам, учителям, артистам, этот процесс постепенно переносится с момента выработки специального стажа.

При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу, — говорится в сообщении отделения ПФР.

К работникам, имеющим право выхода на досрочную пенсию, относятся учителя, врачи, артисты балета, оперные певцы, артисты цирка. Их минимальный стаж должен составлять от 25 до 30 лет. Но, к примеру, если сельский врач выработает необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия будет ему назначена в связи с общеустановленным переходным периодом только через три года, в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне, отработавшие на Крайнем Севере неполные рабочие дни, будут включаться в общий список для досрочного назначения пенсии. На данный момент работа при неполном рабочем дне включается в трудовой стаж, но не является основанием для назначения досрочной пенсии.