В Петербурге женщина заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы мужа

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с тем, чтобы сотрудники правопорядка нашли её мужа, сбежавшего после церемонии бракосочетания.
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По словам 51-летней женщины, в день бракосочетания её супруг, сидя в такси у ЗАГСа, заявил, что забыл там свой паспорт. Он вышел из автомобиля, чтобы забрать документ, и вскоре исчез. Теперь неудавшаяся невеста хочет найти своего супруга, а после этого официально развестись.
Ранее NEWS.ru писал, что Роман Мельников из Санкт-Петербурга во время рыбалки оказался совсем один в маленькой резиновой лодке со сломанным мотором в Финском заливе, да ещё и в шторм. Он дрейфовал в Балтийском море почти трое суток.
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