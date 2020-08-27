В Петербурге женщина заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы мужа

https://static.news.ru/photo/923e05d0-e857-11ea-a722-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с тем, чтобы сотрудники правопорядка нашли её мужа, сбежавшего после церемонии бракосочетания.

Такую информацию представил «78.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам 51-летней женщины, в день бракосочетания её супруг, сидя в такси у ЗАГСа, заявил, что забыл там свой паспорт. Он вышел из автомобиля, чтобы забрать документ, и вскоре исчез. Теперь неудавшаяся невеста хочет найти своего супруга, а после этого официально развестись.

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