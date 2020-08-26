Петербуржец трое суток дрейфовал в Балтийском море в резиновой лодке

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Роман Мельников из Санкт-Петербурга во время рыбалки оказался совсем один в маленькой резиновой лодке со сломанным мотором в Финском заливе, да ещё и в шторм.

22 августа, как рассказал брат Романа Александр, ничто не предвещало беды и мужчины отправились вместе на рыбалку на остров Киперорт, местность которого им хорошо известна.

При этом, как рассказал Александр, сначала мы заблудились, а потом пошёл жуткий ливень.

Рома решил выйти на лодке в Финский залив, пройти вдоль берега и найти место нашей последней стоянки. Так и поступили, — рассказал мужчина KP.RU.

Но тут уже случилось самое непредвиденное — в бензиновом моторчике, которым была оснащена лодка, разладилась система подачи топлива. Гребной винт остановился, и течение повлекло Романа прямиком в Финский залив, швыряя его с волны на волну.

Роман провёл один в лодке почти трое суток, а шторм то утихал, то разыгрывался вновь, а лодка уже была наполнена водой почти до краёв.

В конце концов его выбросило на остров. Совершенно необитаемый. Он отдохнул там, собрал диких ягод, грибов.

Однако, по словам брата, положение Романа нисколько не выправилось — хоть под ногами и появилась твердая земля, шансов на то, что его кто-то заметит и спасет, не стало больше. В конце концов путешественник поневоле принял решение — надо возвращаться в шторм. Он и вынесет к людям.

Так и получилось. На третьи сутки его заметили пограничники на катере с воздушной подушкой. Они уже были в курсе того, что с Киперорта уплыл и потерялся мужчина, поэтому сразу подплыли к нему поближе и взяли на борт, — рассказал Александр.

Роман первым делом позвонил брату и когда они услышали друг друга, то заплакали. «Путешественник» потом рассказал брату, что всё это время думал только о том, как он оставался в полной неизвестности.

Как писал NEWS.ru, ранее рыбак утонул, пытаясь вытащить крупную рыбу.