В Петербурге все сотрудники отделения НИИ травматологии заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/410796a0-84b0-11ea-a8dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом. Об этом сообщил заведующий отделением Дмитрий Пташников.

Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония. Ещё пневмония у 12 пациентов. Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжёлой патологией в специализированные стационары, — цитирует «Интерфакс» медика.

Заведующий также заразился. В течение нескольких дней у него была повышенная температура, но обошлось без пневмонии.

На сегодняшний день состояние вроде приличное. Никакие средства защиты не сработали, даже самые современные, так как мы закрыты в одном помещении с больными. Продолжаем работать, находясь на больничных, но в условиях карантина никто не может прийти извне, как никто и не может уйти отсюда, — добавил Пташников.

Ранее NEWS.ru писал, что главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев сообщил о 138 новых пациентах. Все они являются медперсоналом с подозрением коронавирус. По словам главврача, на сегодняшний день в реанимации находятся трое медиков с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.