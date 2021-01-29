В Петербурге учеников заперли в школе, чтобы не пускать на акцию протеста

https://static.news.ru/photo/5c3457a6-62ef-11eb-8816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Детей одной из школ Санкт-Петербурга решили не отпускать домой после уроков. Им объявили, что они останутся в здании до 16:00, в то время как уроки заканчиваются на два часа раньше.

Об этом классные руководители сообщили родителям учащихся. Решение мотивировали «неспокойной обстановкой в городе».

Днём ранее учеников старших классов собрали в актовом зале, где предупредили о последствиях участия в несанкционированных акциях протеста.

Меры [по удержанию подростков в здании] не касаются учебного процесса и выходят за пределы ответственности учебного заведения. Когда ребёнок выходит за пределы школьной территории, с этого момента за него отвечают только родители. И только они вправе ограничивать действия своего ребёнка, — цитирует мать одного из учеников «Росбалт».

Кроме того, отметила женщина, протесты, от участия в которых школа пытается оградить учеников, анонсированы на другой день — 31 января.

По её словам, в ответ на возмущение классным руководителем ей было сказано, что «школа тоже получает распоряжения».

Тем временем, по данным издания, в центр Санкт-Петербурга стянуты ОМОН и полиция. Вдоль Невского проспекта и на Дворцовой площади расставлены ограждения, а на Марсовом поле собрана колонна спецтранспорта и силовиков.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протестов были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Новые акции протеста были анонсированы оппозицией сначала на 30 января, но почти сразу же были перенесены на 31 число. Это объяснили тем, что в воскресный день учебные заведения закрыты.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 января на некоторое время будут закрыты семь станций метро в центре Москвы. Эта мера связана с готовящимися протестными акциями.