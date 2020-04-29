В Санкт-Петербурге на строительном заборе на улице Малой Садовой появился импровизированный мемориал с именами медицинских работников, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Это так называемая Стена памяти, которую организовала местная жительница Ирина Маслова.

Активисты повесили портреты девяти врачей и медсестёр напротив здания городского Комитета по здравоохранению. Среди них оказались заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, реаниматолог Сергей Белошицкий, медсестра Антонина Рында и другие.

Акция не была согласована с местными властями, поэтому 28 апреля к зданию Комздрава приехали полицейские. Они осмотрели мемориал, но трогать его не стали.

Ранее Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объявил о планах создать официальный список врачей, которые скончались на работе во время пандемии коронавируса.