В «Перекрёстке» прокомментировали рекламу с задержанием Собчак

https://static.news.ru/photo/53973d60-c5ed-11ea-8dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реализацией рекламной интеграции онлайн-магазина «Перекрёсток» занималась творческая группа канала Ксении Собчак, рассказали в компании. Рекламодатель предоставил только описание сервиса.

Представитель супермаркета отметил, что организация проводит больше число рекламных кампаний с блогерами. В компании заметили разделение мнений относительно интеграции у Собчак и учли негативную реакцию части зрителей.

Нам важны все наши клиенты, и мы сделали выводы на будущее при размещении рекламных интеграций, — передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, Собчак использовала кадры своего задержания для рекламы доставки продуктов из сети магазинов «Перекрёсток».

В ролике, опубликованном на её YouTube-канале, вначале показываются реальные кадры того, как Собчак сажают в автозак, а затем постановочные, где телеведущая сидит за решёткой в отделении полиции и говорит, что хочет есть. Затем она начинает заказывать продукты в онлайн-супермаркете и рекламировать приложение своим зрителям.

Задержание Собчак произошло 7 июня во время акции в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.