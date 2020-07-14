Собчак вставила кадры своего задержания в рекламу сети магазинов

https://static.news.ru/photo/8b0b5b98-c5e1-11ea-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак использовала кадры своего задержания для рекламы доставки продуктов из сети магазинов «Перекрёсток».

Задержание Собчак произошло 7 июня во время акции в поддержку советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

В ролике, опубликованном на её YouTube-канале, вначале показываются реальные кадры того, как Собчак сажают в автозак, а затем постановочные, где телеведущая сидит за решёткой в отделении полиции и говорит, что хочет есть. Затем она начинает заказывать продукты в онлайн-супермаркете и рекламировать приложение своим зрителям.

Ранее Ксения Собчак назвала оппозиционера Алексея Навального сволочью из-за его слов о деле Ивана Сафронова. Навальный в своём YouTube-шоу признался, что считает бесчестным и лицемерным говорить, что арестован очередной журналист и надо защищать журналиста, так как Сафронов не журналист, а человек, который пошёл работать в «Роскосмос», заниматься его пиаром. Оппозиционер назвал обвиняемого «бессмысленным» и акцентировал внимание на том, что тот приобрёл выгоду от смены деятельности. Телеведущую Ксению Собчак возмутил монолог политика, особенно её возмутило упоминание материального благосостояния советника главы «Роскосмоса», писал NEWS.ru.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел.