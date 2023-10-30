В «Одноклассниках» представили обновленный сервис «Увлечения» Пользователи ОК смогут задавать вопросы экспертам через сервис «Увлечения»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновленный платформенный сервис «Увлечение». Пользователям дали больше новых возможностей для общения: они смогут делиться публикациями, задавать вопросы экспертам и участвовать в тематических обсуждениях. Перейти в сервис можно из ленты новостей или через боковое меню с веб-версии, а также с помощью кнопки в нижнем меню главного экрана в приложении.

Кроме того, был упрощен поиск публикаций. Теперь можно искать контент по заданным параметрам только в сервисе, а не во всей социальной сети. Также была модернизирована навигация, появились новые фильтры и обновился каталог. Сам контент будет доступен в том числе для неавторизированных пользователей.

В «Увлечениях» появились новые разделы: «Вопросы и ответы» и «База знаний». С помощью первого можно контактировать со всей аудиторией сервиса. Пользователи могут делиться собственными публикациями и задавать вопросы другим. В разделе есть возможность ознакомиться с мнением экспертов, блогеров и других пользователей. Через «Базу знаний» по ключевым вопросам, связанным с хобби, можно получить структурированную информацию. В разделе публикуются статьи и видео от профессиональных авторов, которые были отобраны редакцией ОК.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее провела самое масштабное за пять последних лет обновление основного сервиса — «Ленты новостей». Это стало одним из главных продуктовых изменений платформы в 2023 году.