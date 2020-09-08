В Общественной палате поддержали идею сделать 31 декабря выходным

https://static.news.ru/photo/3fff9840-f1d7-11ea-ac96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Общественной палаты России и глава всероссийской организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев поддержал предложение министерства труда и социальной защиты сделать 31 декабря выходным днём. По его мнению, это будет способствовать укреплению института семьи.

Общественник напомнил, что инициативу сделать последний день года выходным продвигают уже шесть лет.

31 декабря в качестве рабочего дня был максимально неэффективным с точки зрения и работы, и занятости людей. Как называется в народе, «имитация бурной деятельности». <...> При этом и праздник не праздник, и рабочий процесс не рабочий, — цитирует Хамзаева РИА Новости.

Он отметил, что россиянам нужно дать возможность «комфортно и с удовлетворением отдыхать в праздники». Предновогодняя атмосфера требует того, чтобы человек был в кругу семьи, занимался проблемами и вопросами организации праздника, подчеркнул член Общественной палаты.

В конце 2019 года в России развернулась широкая общественная дискуссия о необходимости сделать 31 декабря выходным днём. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники новации указывали на то, что праздничные каникулы и без того длительные.

С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают этот вопрос. В 2019 году многие губернаторы рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным. При этом российский лидер обещал «спокойненько» проанализировать настроения в обществе, чтобы не нанести ущерб огородникам и садоводам, отобрав у них дополнительный день в мае, когда люди работают на огородах. Однако в условиях завершающегося года, по его словам, было «времени очень мало для принятия решения подобного рода».

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд подготовил проект постановления правительства в 2021 году. В списке нововведений — 31 декабря как выходной день. Вместе с тем, в 2020-м этот день остаётся рабочим, так как производственный календарь был сформирован ещё в прошлом году.