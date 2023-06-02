В Общественной палате оценили участие детей в политических акциях Представитель ОП Рыбальченко: детей не должны вовлекать в антигосударственные акции

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Детей недопустимо вовлекать в антигосударственные акции, заявил NEWS.ru на полях форума «Сообщество» председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите детей, семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что меры, принимаемые в отношении вовлекающих детей в сомнительные акции граждан, должны быть самыми суровым, вплоть до уголовного наказания.

Ситуация обостряется тем, что раньше несовершеннолетних через социальные сети вовлекали в несанкционированные политические акции, а с началом СВО детей начали вовлекать в террористическую деятельность. И это один процесс, управляемый извне. Как мы должны себя вести с теми, кто вовлекает детей в противоправную деятельность, если мы понимаем, что часто эти люди находятся вне России? Надо применять меры, которые применяются к деятельности экстремистских и террористических организаций, — сказал Рыбальченко.

Представитель ОП считает, что дети не могут быть вне общества, а общество не может быть вне политики. Когда говорят, что дети вне политики, это значит, что политические партии не должны использовать детей в своих целях, подчеркнул он. По мнению Рыбальченко, это не означает, что нужно отстранить детей от участия в государственных праздниках и патриотических акциях, таких как День Победы, День России или День народного единства.

По этой причине, полагает Рыбальченко, нельзя рассматривать в одной плоскости государственную политику по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотизма с действиями, направленными на разрушение страны.

Политика политике рознь, потому что как расценить, допустим, участие детей в Дне России? Или в параде 9 Мая? Это политическая акция или это патриотическая акция? Я могу сказать, что это одновременно и патриотическая акция, и политическая акция, направленная на поддержку страны. Если дети не участвуют в этом, как мы можем воспитать в них патриотизм? Это невозможно, — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала проводить единую государственную семейную политику вместо микроскопических разовых мер в вопросах семьи. Так политик прокомментировала идею ЛДПР выплачивать средства за продолжительный брак сроком более 20 лет.