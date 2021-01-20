В Общественной палате оценили идею о «ковидных паспортах»

https://static.news.ru/photo/ea98c0ec-5b3b-11eb-a03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставить права и свободы россиян в зависимость от «особой справки» нельзя, а статистику переболевших COVID-19 могут организовать медицинские ведомства. Так прокомментировала идею введени паспортов для пациентов с коронавирусом глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Для статистических целей учёт больных и переболевших вполне можно организовать силами медицинских ведомств. Однако ставить права и свободы человека в зависимость от того, есть ли у него бейдж или особая справка, по моему мнению, нельзя. Поэтому нужно прежде всего понять, о чём идет речь в этой инициативе — о сборе статданных или о введении каких-то запретов для граждан, еще не перенесших коронавирус, — рассказала Михеева, слова которой приводит РИА Новости.

Поводом для комментария стало решение главы Башкирии Радия Хабибова о введении таких документов в регионе. Их выдадут жителям, у которых есть антитела. Удостоверения эти дадут своим владельцам право на скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонемента в фитнесс-центры и на билеты в театре. На них не будут распространятся многие ограничения режима повышенной готовности.

На фоне общественного резонанса, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду, что в России не станут вводить так называемые COVID-паспорта. Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких коронавирусных паспортов власти вводить не планируют.

Ранее глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев заявил, что выступает против введения в России COVID-паспортов, если они будут давать привилегированное положение тем, кто привился от коронавируса или переболел им, сообщал NEWS.ru.