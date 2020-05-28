В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Москве журналистов

https://static.news.ru/photo/0b295d94-a10b-11ea-9378-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющев Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал немедленно освободить задержанных в Москве журналистов.

Ранее 28 мая из-за одиночных пикетов у здания ГУВД были задержаны журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист Александр Плющев. Пикет у здания ГУВД они устроили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. В связи с этим Дезир выразил беспокойство.

Я призываю немедленно их освободить, — цитирует его РИА Новости.

С таким же призывом выступила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.