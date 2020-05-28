В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Москве журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал немедленно освободить задержанных в Москве журналистов.
Ранее 28 мая из-за одиночных пикетов у здания ГУВД были задержаны журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист Александр Плющев. Пикет у здания ГУВД они устроили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. В связи с этим Дезир выразил беспокойство.
Я призываю немедленно их освободить, — цитирует его РИА Новости.
С таким же призывом выступила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
Как писал NEWS.ru, в центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
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