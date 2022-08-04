В Новосибирске прикрыли сеть подпольных борделей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Новосибирске прикрыли деятельность подпольных борделей, которые организовала женщина. Ее сутенеры занимались вовлечением молодых девушек города в проституцию, а после предлагали услуги интимного характера через интернет и визитные карточки. Сотрудники уголовного розыска изъяли из квартир секс-работниц 40 банковских карт, а также свыше одного миллиона рублей, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.

Нелегальным бизнесом управляла 41-летняя женщина, ее сотрудниками числилось 13 человек в возрасте от 34 до 44 лет. Из них восемь мужчин были водителями и охранниками, а пять женщин работали администраторами и менеджерами.

Сотрудниками полиции установлено, что с 2015 по июль 2022 года задержанные вовлекали в занятия проституцией жительниц Новосибирской области и соседних регионов. Посредством объявлений в сети Интернет, а также распространения визитных карточек подозреваемые предлагали услуги интимного характера клиентам гостиниц и саун, а также предоставляли съемные квартиры, — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовные дела на основании ч.3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Одна из участниц банды заключена под стражу, остальные 13 находятся под домашним арестом.

Юрист Владислав Мещеряков ранее рассказал, как в Петербурге наказывают организаторов притонов. По его словам, реальную уголовную ответственность получает тот, кто руководит процессами и получает прибыль. При этом административные штрафы ни на кого не влияют, так как сумма в несколько тысяч рублей не является проблемой для такого бизнеса, отметил эксперт.