https://static.news.ru/photo/b7d17748-42af-11eb-a39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В соответствии с решением властей Москвы в новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным. Об этом заявил глава дептранса Максим Ликсутов.

По традиции для москвичей мы украсим весь московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь, — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что в период новогодних праздников (с 1 по 9 января) станут бесплатными практически все столичные парковки, кроме плоскостных со шлагбаумом.

В дептрансе отметили, что по итогам текущего года пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился более чем на треть. При этом столичный транспорт одним из немногих в мире работал в полном объёме, без сокращения количества рейсов.

Как писал NEWS.ru, с начала 2021 года стоимость одной поездки в московском транспорте по карте «Тройка» вырастет на 2 рубля и составит 42 рубля. При оплате банковской картой стоимость поездки составит 46 рублей.

Билет «Единый» на одну поездку будет стоить 60 рублей вместо 57, на две — 120 рублей вместо 114. В столичном дептрансе отметили, что эти билеты востребованы в основном у людей, которые редко пользуются городским транспортом.