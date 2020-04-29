В НИИ имени Склифосовского выделят ещё два этажа на лечение COVID-19

https://static.news.ru/photo/973e259a-8a21-11ea-bc4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство НИИ имени Склифосовского приняло решение перепрофилировать ещё два этажа для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Там появятся специальные палаты и реанимационные койки для людей с диагностированным COVID-19, сообщил директор института Сергей Петриков.

По его словам, сначала в НИИ собирались выделить 102 койки для заражённых коронавирусной инфекцией, 22 из них — реанимационные. Как сказал Петриков, через семь дней после открытия первого этажа для лечения COVID-19 в реанимацию был перепрофилирован ещё один этаж. В настоящее время соотношение реанимационных и госпитальных коек в НИИ — 37 на 65.

В данный момент мы переделываем ещё два этажа под реанимации. И через четыре дня у нас будет 67 реанимационных коек и 35 госпитальных. Стоит отметить, что каждая реанимационная койка должна быть полностью оснащена как аппаратом вентиляции лёгких, так и системами подачи кислорода, — приводит слова Петрикова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, инструктор по дайвингу Александр Саломасов оказался одним из первых пациентов НИИ им. Склифосовского, которых госпитализировали с COVID-19. До этого он неделю лечился дома, не зная, что заразился коронавирусом.

В НИИ им. Склифосовского у него диагностировали двустороннюю пневмонию и подтверждённый коронавирус. В палате с ним находились ещё четыре человека с таким же диагнозом, но всех лечили по-разному.