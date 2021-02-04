В МВД прокомментировали фотографии из спецприёмника в Сахарово

https://static.news.ru/photo/61609716-66f1-11eb-982d-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фотографии переполненных камер Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве не отображают реальную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Фотографии, размещённые в некоторых средствах массовой информации и сети Интернет, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в ЦВСИГ после судебных заседаний и ожидающими оформления. Затем указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что задержанным было предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, а также были соблюдены нормативы по количеству лиц, содержащихся в одном камерном помещении.

Задержанные в ходе несанкционированных акций в Москве были доставлены в ЦВСИГ накануне. Среди арестованных оказался главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов, которому назначили 25 суток административного ареста. Задержанных продержали в холодных автобусах около пяти часов, после чего 28 человек были помещены в восьмиместную камеру.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти принимают все возможные меры, чтобы разместить в изоляторах граждан, которые были задержаны в ходе несогласованных акций протеста. Профильные ведомства занимаются исправлением возникших задержек с оформлением.