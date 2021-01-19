В МВД предложили выдавать Конституцию вместе с паспортом

https://static.news.ru/photo/201b3d1c-5a56-11eb-bda0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители МВД РФ выступили с новым предложением, касающимся оформления документов российскими гражданами. В ведомстве предложили выдавать 14-летним россиянам вместе с паспортом актуальном издание Основного закона страны. Об этом журналистам во вторник, 19 января, сообщили сотрудники пресс-службы МВД.

В ведомстве подчеркнули, что Конституцию также стоит выдавать и за пределами России. За рубежом издание Основного закона, согласно предложению, будут получать те, кто приносит присягу гражданина РФ.

Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, а за пределами территории РФ — при принесении лицами, приобретающими российское гражданство, присяги гражданина РФ, — цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, предложение включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников, озвучил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Свою идею он изложил в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева. Курдесов считает, что телефонные и Интернет-мошенники, выступая под видом сотрудников банков или медицинских работников, создают у жертвы неверное представление о себе.